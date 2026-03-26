婚約期間中、彼のとんでもない一面を知ってしまったという人も。今回は、ある一言をきっかけに婚約破棄を決断した女性のエピソードをご紹介します。何で私と結婚しようと思ったの？「彼氏と婚約したときのこと。『何で私と結婚しようと思ったの？』と冗談っぽく聞いたら、『やっぱ父親がいないっていうのがいいよね』『お父さんに結婚の挨拶とか怖くて無理だし』『お父さんがいなくてよかった』と言われました……。父は私が小学生