【第14話】 3月26日 公開 第14話を読む 【拡大画像へ】 講談社は3月26日、荒緒択氏のマンガ「再会の勇者」の第14話「義姉と義弟」をヤンマガWebで無料公開した。 第14話ではヤーヌスの育ての親で、ギルドマスターのヴァネッサが、「ヤー坊」と呼ぶヤーヌスを全力で可愛がる。 ヤンマガWeb「再会の勇者」のページ