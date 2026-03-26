高校剣道の全国大会が次の日曜日に秋田市で開幕します。開幕を前に、実戦形式の練習試合が26日に始まり、高校生剣士たちが本番さながらの熱戦を繰り広げています。魁星旗争奪全国高校剣道大会は、インターハイや国スポなどと並ぶ主要な大会の一つです。アメリカやカナダといった海外のチームも出場します。3日後の開幕を前に、26日から実戦形式の練習試合錬成会が行われています。大会直前まで竹刀を交えられる貴重な