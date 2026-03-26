「プロの投資家と一緒に莫大な資金を運用できる」などと“投資”に誘われ、大館市に住む60代の男性が現金1,150万円をだまし取られる詐欺被害に遭いました。大館警察署の調べによりますと、大館市に住む60代の男性は今年1月、インターネットを閲覧中、「投資をしながら投資を勉強できる」と表示されたアイコンをクリックしたところ、自動的に通話アプリのLINEに移行しました。その後、相手から「プロの投資家と一緒に莫大な資