ローツェが冴えない展開。同社は２５日の取引終了後、特別損失の発生とともに２６年２月期の最終利益が計画を下振れする見込みだと発表した。売上高と営業・経常利益は計画に対して上振れして着地する見通しを示している。強弱材料が混在し株価は朝安後にプラス圏に浮上したものの、買いは続かず軟化した。 前期の売上高は計画を６億４００万円上回る１２８７億９４００万円（前の期比３．５％増）、営業利益は８億９