「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２６日午前１１時現在で、売れるネット広告社グループが「買い予想数上昇」で１位となっている。 同社は２４日午前、子会社のビットコイン・セイヴァーが提供する暗号資産の復旧サービスにおいて、実業家の堀江貴文氏から依頼を受けた暗号資産イーサリアム（ＥＴＨ）の解除・復旧に成功したと発表した。ウォレットのパスワード