橋本エイジ（漫画）と梅村真也（原作）による人気コミックを初めて実写化した“ジャパニーズ・ソードアクション・エンターテインメント”『ちるらん 新撰組鎮魂歌』。TBS、U-NEXT、THE SEVENの3社が初タッグを組んだ本作は、3月26日・27日にTBS系で2夜連続のスペシャルドラマとして放送され、その後U-NEXTで独占配信される。さらに5月9日からは動画配信サービス「HBO Max」を通じて全世界100以上の国と