２６日の債券市場で、先物中心限月６月限は反落。前日の米債券高を受けて買いが先行したものの、時間外の米原油先物相場の上昇が影響する形で軟化した。 ２５日のニューヨーク・マーカンタイル取引所（ＮＹＭＥＸ）で原油先物相場が反落し、インフレ懸念が薄らいだことから同日の米長期債相場が反発（金利は低下）した流れが東京市場に波及。債券先物は朝方に１３１円２０銭まで上伸する場面があった。た