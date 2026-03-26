「ビヒダスWのビフィズス菌」が新登場！森永乳業2026年新商品発表会朝のバタバタな時間、我が家の食卓に欠かせないヨーグルトや牛乳。そんな毎日の強い味方、「森永乳業」さんの「2026年新商品発表会」に潜入してきました！会場に一歩足を踏み入れると、そこはもうパラダイス♪ ヨーグルトや牛乳はもちろん、アイス、チーズ、ゼリーなど、森永乳業さんの「今のイチオシ」がズラリと大集合。森永乳業2026年新商品発表会そし