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デトロイト・ピストンズ vs アトランタ・ホークス日付：2026年3月26日（木）開催地：リトル・シーザーズ・アリーナ（Detroit）最終スコア：デトロイト・ピストンズ 129 - 130 アトランタ・ホークス NBAのデトロイト・ピストンズ対アトランタ・ホークスがリトル・シーザーズ・アリーナ（Detroit）で行われた。 第1クォーターはアトランタ・ホークス