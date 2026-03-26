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クリーブランド・キャバリアーズ vs マイアミ・ヒート日付：2026年3月26日（木）開催地：ロケット・アリーナ（Cleveland）最終スコア：クリーブランド・キャバリアーズ 103 - 120 マイアミ・ヒート NBAのクリーブランド・キャバリアーズ対マイアミ・ヒートがロケット・アリーナ（Cleveland）で行われた。 第1クォーターはマイアミ・ヒӦ