ボストン・セルティックス vs オクラホマシティ・サンダー日付：2026年3月26日（木）開催地：TDガーデン（Boston）最終スコア：ボストン・セルティックス 119 - 109 オクラホマシティ・サンダー NBAのボストン・セルティックス対オクラホマシティ・サンダーがTDガーデン（Boston）で行われた。 第1クォーターはオクラホマシティ・サンダーがリードし20-31で終了する