WBC敗退を受けて日本球界に“提言”をした菊池雄星に、韓国メディア『OSEN』が「日本野球に“ぶっちゃけ”発言、韓国に痛い目に遭ったのに」と見出しを打って報じている。【写真】「一理あるが、言い訳に聞こえる」松坂氏の敗因分析に韓国反応日本球界はいまだにWBCの衝撃の余波が残っている。大会通じて初めて準々決勝で敗退したことを受け、日本野球の変革と発展に向けた多様な意見が出されている。今度はWBC1次ラウンドで韓国戦