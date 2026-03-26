MSYは3月27日、同社が展開する「GRAPHT」ブランド「GRAPHT STANDARD」シリーズから、QD-OLEDパネル搭載ゲーミングモニター「GR2728OEL-BK」、超小型コンデンサーマイク「GRAPHT Compact-Mic XLR Streamer Edition」の2製品を公式ECサイト、Amazon.co.jpで発売する。●高いコントラスト比と色再現性 QD-OLED採用モニター スタンドレスも用意「GR2728OEL-BK」は、OLED（有機EL）と QD（量子ドット）技術を融合させた27インチ QD-