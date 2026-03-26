26日前引けの日経平均株価は3日ぶり反落。前日比91.15円（-0.17％）安の5万3658.47円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は443、値下がりは1085、変わらずは52と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均マイナス寄与度は127.02円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、第一三共 が14.69円、ファナック が10.36円、コナミＧ が9.69円、ＨＯＹＡ が9.02円と並んだ。 プラス寄