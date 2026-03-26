26日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数472、値下がり銘柄数924と、値下がりが優勢だった。 個別では東京衡機がストップ高。トライアイズは一時ストップ高と値を飛ばした。神田通信機、エスビー食品、三洋堂ホールディングス、フーバーブレイン、東邦アセチレンなど20銘柄は昨年来高値を更新。ミナトホールディングス、システムディ、トーアミ、朝日ラバー、