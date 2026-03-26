26日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比38.1％減の1767億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同38.4％減の1282億円だった。 個別ではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅブロード上場投資信託 、上場インデックスファンド日経銀行株１０ が新高値。ｉシェアーズ高格付け日本円社債ＥＴＦ 、ＮＺ