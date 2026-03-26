26日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数135、値下がり銘柄数406と、値下がりが優勢だった。 個別ではシンカ、アミタホールディングス、ココペリがストップ高。アスタリスクは一時ストップ高と値を飛ばした。Ｐｈｏｔｏｓｙｎｔｈ、ＶＡＬＵＥＮＥＸ、ＨＵＭＡＮＭＡＤＥ、リファインバースグループなど5銘柄は昨年来高値を更新。アクアライン、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン、