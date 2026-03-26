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26日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ 77603 -37.7 47590 ２. 日経Ｄインバ 17837 -23.44850 ３. 純金信託 10983 -26.4 21755 ４. 野村日経平均8592 -52.2 55720