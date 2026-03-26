2021年10月、北海道美瑛町でグライダーが墜落し乗っていた男性2人が死亡した事故で、2026年3月26日、国の運輸安全委員会が事故原因などをまとめた報告書を公表しました。2021年10月12日午前9時半すぎ、美瑛町の美瑛滑空場を男性2人が乗ったパラグライダーが離陸しました。報告書によりますと、ドライブレコーダーの映像などを解析した結果、上昇しながら左旋回を始めた10秒後にエンジン音が消失し、その直