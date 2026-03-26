未成年飲酒で所属事務所との契約を解除された今森まやが、25日、Instagramのストーリーズを更新。誕生日前日のコメントをめぐり、批判の声が寄せられている。【映像】様々な声が寄せられた投稿「ミスマガジン2023」でグランプリを獲得し、ドラマや映画・CMなどで俳優として活躍してきた今森。しかし、2025年11月8日に未成年飲酒が発覚し、所属事務所との契約が解除された。自身のInstagramでは「未成年でありながら飲酒をし