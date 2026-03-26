2羽のインコが“小さな街の上”で駐車にチャレンジする様子が、SNSで話題を集めている。【映像】オカメインコ2羽の運転テク（実際の様子）投稿したのは、オカメインコのティアくん（13歳）とレイくん（4歳）の飼い主（@mocomaru0901）。道路や駐車場が描かれたプレイマットの上で、2羽が鳥用キックボードを見事に乗りこなす姿を撮影し、Xに動画を投稿した。駐車に挑戦する2羽の様子では、ティアくんはほぼ枠内に収まるように駐