ドジャースの大谷翔平投手（31）は26日（日本時間27日）の本拠でのダイヤモンドバックス戦でメジャー9年目の幕が開ける。今季は2度目の右肘手術を経て開幕からローテーション入りし、二刀流が本格復帰するシーズンとなる。ただ、日米合わせて5度のMVPに輝き、メジャーでは本塁打王を2度獲得しているものの意外にも開幕戦での本塁打はプロ14年目で1本もない。今年こそは開幕戦初アーチが飛び出すのか。過去の開幕戦の成績をたどる