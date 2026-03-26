将棋の「囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」第7局が3月26日、大阪府高槻市の「関西将棋会館」で行われ、藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）と永瀬拓矢九段（33）が現在対局中だ。運命の最終局2日目、盤上では息詰まる熱戦が繰り広げられているが、午前10時30分のおやつタイムには、両者の個性が光るオーダーがファンにひとときの癒しをもたらした。【映像】目がハート？可愛すぎる藤井王将のおや