区切りの第30回を迎える「ドバイワールドC」は25日、現地で公開枠順抽選会が開かれ、日本馬フォーエバーヤング（牡5＝矢作、父リアルスティール）は9頭立ての6番枠に入った。この日、メイダンのダートコースで追い切って調整は順調そのもの。昨年1番人気3着のリベンジへ、態勢はきっちり整った。JRAによるドバイワールドCデーの馬券発売はない。人馬の息がぴったり合った動きで好仕上がりを印象付けた。フォーエバーヤングは主