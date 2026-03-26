松屋フーズが運営する牛丼チェーン「松屋」が、人気メニュー「鶏のバター醤油炒め定食」を3月31日午前10時から期間限定で販売する。ジューシーな鶏もも肉とガーリックバターの香りが特徴で、“松屋メシ”を象徴する一品が約2年ぶりに復活する。【写真】食欲のスイッチが入ること間違いなし！鶏のバター醤油炒め定食本商品は、鶏もも肉をとろけるバターとにんにく醤油の特製ダレで鉄板焼きにしたメニュー。焼き上げる過程で立ち