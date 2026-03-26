タレントの紗栄子（39）が、モデルとして活躍する18歳の長男・道休蓮のさまざまな幼少期ショットを披露し、反響が寄せられている。【映像】「パパに激似！」紗栄子の息子たち（複数カット）元夫でメジャーリーグ「サンディエゴ・パドレス」のダルビッシュ有投手との間に2人の息子が誕生している紗栄子。これまでInstagramで息子たちとの日常を発信し、ジムでトレーニングする様子や、浴衣を着た後ろ姿なども公開してきた。18歳