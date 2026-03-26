アメリカとイランの戦闘をめぐり、ホワイトハウスのレビット報道官はトランプ政権とイランとの協議が現在も続いていると明らかにしました。【映像】イランの核施設の様子（複数カット）レビット報道官「（Q．イランとの協議は行き詰まっているのか？）そうではない。協議は続いている。トランプ大統領が述べたように、協議は実りあるもので、現在も続いている」レビット報道官は25日、イランとの戦闘終結に向けてアメリカが提