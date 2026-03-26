サーティワンが、ミニカー「トミカ」と初コラボした新商品「トミカアイスクリームケーキ」を4月1日から発売する。世代を超えて親しまれるトミカの世界観をそのまま再現し、はたらく車をモチーフにしたにぎやかなデザインが特徴だ。限定のキャンペーントミカも付属し、遊び心あふれる商品となっている。【画像】大人も子どもも大興奮…！はたらく車が大集合のアイスケーキ今回登場するケーキは、消防車や救急車、パトロールカー