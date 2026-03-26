記者会見する熊本県の木村敬知事＝26日午前、熊本県庁熊本県の木村敬知事は26日の記者会見で、31日に陸上自衛隊健軍駐屯地（熊本市）に配備予定で「反撃能力」（敵基地攻撃能力）に位置付けられる長射程ミサイルに関し、国が一般住民向けの展示会を開いて説明するよう重ねて求めた。「小泉進次郎防衛相が記者会見で『検討する』と言った以上、やっていただけると思っている。配備後でも構わない」と述べた。ミサイルは「12式地