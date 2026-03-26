お笑いコンビ、鬼越トマホークの金ちゃん（40）が25日放送のTBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）に出演。昨年末に「尿路結石」に罹患（りかん）していたと明かした。鬼越トマホークの金ちゃんと良ちゃんは「何日前まで遡れるのか？『クイズ！晩メシの記憶』」に搭乗。収録は昨年12月25日。前日24日の夜ご飯から順にさかのぼって当てていくクイズに挑戦した。19日夜の夕食を当てるタイミングで、金ちゃんが