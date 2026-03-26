神奈川県議会（資料写真）神奈川県議会第１回定例会は２５日に本会議を開き、総額２兆３７５９億円の２０２６年度一般会計当初予算案など計３９議案を可決・同意して閉会した。県立知的障害者施設「中井やまゆり園」（中井町）で不祥事が相次いだことを受け、地方独立行政法人「県立福祉機構」への適切な運営の移行に向けた決議案、ＤＶ・ストーカー被害者支援の充実を求める意見書案などを可決した。