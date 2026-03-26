元AKB48の女優樋渡結依（25）が26日までにインスタグラムを更新。大学院を卒業したことを報告した。樋渡は「先日、大学院を修了しました」と、スーツ姿で学位記と花束を手にした写真を公開。「小学生の頃『理系に進みたい』とぼんやり憧れていた私が、こうして大学院を修了し、ついに学生生活が終わったんだなぁとやり切った気持ちでいっぱいです。高校時代はAKBの活動と両立しながら、毎日必死で、正直余裕なんてなくて…。あの頃