¡ÚÂ¿»ö½³ÏÀ£±£°£¶¡Û£²£°£°£¶Ç¯¥É¥¤¥Ä£×ÇÕ»´ÇÔ¤Ï¡È¿ÀÍÍ¡É¤ÎÉÔÄ´¤¬¸¶°ø¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡££°£²Ç¯Æü´Ú£×ÇÕ¤Ç½é¤Î¥Ù¥¹¥È£±£¶Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡È¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¿ÀÍÍ¡É¤³¤È¸µ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½£Í£Æ¥¸¡¼¥³»á¤ò»Ø´ø´±¤Ë¾·æÛ¤·¡¢¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â£×ÇÕ¥¢¥¸¥¢Í½Áª¤òÆÍÇË¡£ÀäÂÐ¥¨¡¼¥¹¤Î£Í£ÆÃæÅÄ±Ñ¼÷¡¢£Í£ÆÃæÂ¼½ÓÊå¡¢£Í£Æ¾®Ìî¿­Æó¡¢£Í£Æ°ðËÜ½á°ì¤Î¡Ö²«¶â¤ÎÃæÈ×¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡Ö»Ë¾åºÇ¶¯¥Á¡¼¥à¡×¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡££×ÇÕËÜÈÖ¤òÁ°¤Ë³«ºÅ¹ñ¥É¥¤¥Ä¡¢¥Þ¥ë