【マルチゲーム USB Type A 充電ケーブルS】 5月下旬 発売予定 価格：1,958円 コロンバスサークルは、充電ケーブル「マルチゲーム USB Type A 充電ケーブルS」を5月下旬に発売する。価格は1,958円。 本商品はUSB ACアダプタや、PCやモバイルバッテリー等の「USB Type A ポート」から、5つ又に分岐した端子それぞれに対応した