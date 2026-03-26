元放送作家の鈴木おさむ氏が２６日までに「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。出身地の千葉県について、最近知った意外な情報をつづった。それは、昨年全国的な問題となったクマに関するもの。春を迎え、そろそろ出没情報が出る可能性があるが、鈴木氏は「先日、実家の千葉県南房総市に帰ったら、千葉県はクマが出ない県と」と、千葉県にはクマが出ないことを知ったことを明かした。続けて「野生のクマが生息してない珍しい県な