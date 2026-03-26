高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の最終週（第25週）「ウラメシ、ケド、スバラシ。」（第124回）が26日に放送され、ヘブンとの結婚生活を振り返り後悔と自責の念にかられるトキ（高石）の姿が描かれると、ネット上には「おトキちゃん背負いすぎだよ…」「明日最終回なのにこんな暗いことある?!」といった声が集まった。【写真】回想シーンではヘブンが登場ヘブン（トミー・