プロ野球は２７日にセ・パ同時開幕する。評論家陣が毎年恒例の順位予想を行い、清水隆行氏は中盤までに「形」を作れるかを巨人優勝のカギに挙げ、パはオリックスと西武をダークホースとした。【セ・リーグ】巨人はダルベック、竹丸ら投打にわたって助っ人＆ルーキーの新戦力がカギを握るだろう。シーズン序盤は投手陣中心に接戦を粘り強くものにして、野手が順応してくる中盤以降へ形を作って最後に抜け出したい。阪神は石井の