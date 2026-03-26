楽天は２６日、５月１６日のソフトバンク戦（楽天モバイル）で宮城県出身の俳優・久保史緒里がセレモニアルピッチを行うと発表した。昨年１１月に乃木坂４６を卒業した久保は２０２３年から４年連続、通算６度目の来場となる。当日はセレモニアルピッチ登板以外にイベントにも出演する予定となっている。久保は球団を通じ「昨年に引き続き、今年も参加させていただけること、大変うれしく思います。上京を機に、長年習い続けた