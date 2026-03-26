柔道のカナダ代表としてパリ五輪女子５７キロ級で金メダルを獲得し、２４日に現役引退会見を行った出口クリスタ（３０）が、ＳＮＳで改めて現役引退を報告した。クリスタは２５日、自身のインスグラムを更新。「２０２６年３月２４日をもちまして３歳から続けてきた柔道を引退しました。これまで辛くて苦しいと思うことがとてつもなく多かった。でもそれらを越えた先にはいい事が待っていました。たくさん友達も出来たし、目標