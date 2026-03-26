日本選手権水泳ニッポン復活へ、新世代が躍動した。パンパシフィック選手権（8月）と愛知・名古屋アジア大会（9月）の代表選手選考を兼ねた競泳の日本選手権が22日まで東京アクアティクスセンターで行われ、28年ロサンゼルス五輪を目指す若手が台頭。日本記録がタイも含めて5個誕生するなど、日本競泳界が活気づいてきた。記録ラッシュは大会初日19日の午前中から始まった。男子50メートルバタフライ予選で20歳の光永翔音が日