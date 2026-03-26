スポーツ報知評論家の高橋由伸氏（５０）＝元巨人監督＝が２６日、ホームページを開設した。幼少期からの経歴が写真入りで載っており、メディアへの出演情報や、仕事の依頼・相談用のお問い合わせフォームも設定されている。由伸氏は２０１８年オフに巨人の監督を退任し、その後は同紙の評論家として活躍。公式ＹｏｕＴｕｂｅ「報知プロ野球チャンネル」や、毎週土曜日には日本テレビ「Ｇｏｉｎｇ！Ｓｐｏｒｔｓ＆Ｎｅｗｓ」（