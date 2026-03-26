この先3月27日(金)〜4月8日(水)の期間は、九州から東海を中心に前線や低気圧の影響で、たびたび雨が降るでしょう。桜が見頃を迎える所が多くなりますが、お花見の計画は天気予報のチェックを。特に30日(月)から4月3日(金)にかけては太平洋側を中心に断続的に雨が降るでしょう。菜種梅雨となりそうです。3月27日(金)〜4月2日(木)菜種梅雨に3月27日(金)〜4月2日(木)の期間は、本州付近を低気圧や前線が次々と通過し、九州から関東