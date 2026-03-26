NECナイメヘン佐野航大にトルコ強豪フェネルバフチェが関心を示しているオランダ1部NECナイメヘンの日本代表MF佐野航大に対して、トルコの強豪フェネルバフチェが関心を示しているようだ。現地メディア「sporx」によれば、フェネルバフチェは現地時間3月22日に行われたエールディビジ第28節のNEC対ヘーレンフェーン戦を視察。フットボール部門マネジャーのエルタン・トルノグラリ氏は佐野、DFアーメトジャン・カプラン、MFバシ