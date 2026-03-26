神戸と町田の直接対決は双方が決勝に進出した場合のみ実現するAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）ファイナルズの組み合わせ抽選会が3月25日に行われた。日本勢ではヴィッセル神戸とFC町田ゼルビアがこのステージまで勝ち進んでいる。準々決勝では東地区と西地区から勝ち上がったクラブが対戦する。西地区については中東情勢の影響でラウンド16の開催が延期されていたため現時点ではまだ勝ち上がりチームは確定していない