アジアカップを制したなでしこジャパンに、チームメートから温かい祝福なでしこジャパン（日本女子代表）はオーストラリアで行われたAFCアジアカップで2大会ぶり3度目の優勝を成し遂げた。欧州トップクラブに所属する選手たちがチームメートから温かい祝福を受けた。ニルス・ニールセン監督率いるなでしこジャパンは今大会で全6試合29得点1失点という圧倒的な強さで女王の座を勝ち取った。決勝では開催国のオーストラリアを1-0