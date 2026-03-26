「韓国は新しい『民主主義の武器庫（Democracy’s arsenal）』」。フランス国際関係研究所（Ifri）は韓国の防衛産業が米国と欧州を補完する民主主義陣営の供給者になるとし、このように表現した。昨年オーストラリアの外交安保シンクタンク「ローウィ研究所」も「韓国が『防衛の動力源』になる」として似た評価を出した。実際、中東と欧州の地政学的な不安が深まり、韓国防衛産業の地位は高まった。最近は米国−イラン戦争で韓国防