人工知能（AI）をはじめとする先端技術を活用して児童・青少年を教育する世界的プロジェクトを推進中のトランプ米大統領のメラニア夫人が25日、関連会議の公式行事にロボットとともに登場して注目された。メラニア夫人はこの日ホワイトハウスで開かれた「未来をともに育む」プロジェクトのグローバル会議を主宰した。会議に先立ちメラニア夫人は米国で作われたヒューマノイドロボット「フィギュア3」とともに会場入りした。ロボッ