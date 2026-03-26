千曲市で26日、アンズの開花が宣言されました。去年より1日早い開花です。あんずまつり実行委員会久保和茂委員長「アンズの花もほころびはじめました。きょうここにアンズの開花宣言をします」千曲市の森地区では26日、あんずまつり実行委員会の久保和茂委員長がアンズの開花を宣言しました。26日は、71回目のあんずまつりの初日で開始式も行われました。あんずまつり実行委員会によりますと今年は、去年より1日早い開花となりま