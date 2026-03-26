中国政府が日本が来年から使用する高校の教科書に歴史歪曲内容がまた含まれたことに強く反発した。韓国の抗議と独島（ドクト、日本名・竹島）問題にまで言及しながら批判の程度を高めた。中国外務省の林剣報道官は25日（現地時間）の定例ブリーフィングで、日本高校教科書の検定結果に関し「中国は強烈な不満を表し、断固反対する」とし「日本側にすでに厳正な申し入れをした」と明らかにした。続いて「教科書審査で史実をあいまい